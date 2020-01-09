鄉林準備逾50億銀彈 今年加足馬力在台獵地

（中央社記者潘羿菁台北9日電）鄉林建設董事長賴正鎰表示，去年開發商大舉獵地讓鄉林錯過不少機會，今年將加足馬力購地，預算至少新台幣50億元，盼望未來3年在台推案量可達新台幣220億元。

鄉林去年前3季稅後純損為新台幣8.88億元，較前年同期由盈轉虧，每股稅後純損0.90元，不過去年11月受惠於中國青島莊園別墅銷售20戶進帳，帶動該月營收暴衝26.9億元，年成長2.4倍，累計去年前11月營收為66.5億元，年減4.9%。

展望今年推案計畫，在台灣部分，目前台北都更案約10來個，今年有望推出萬華都更案，不排除邊建邊售，另外，獵地範圍擴及到桃園、台中、彰化與高雄等地，盼望透過大舉尋覓基地，讓台灣未來3年總推案量可達新台幣220億元。

賴正鎰說，今年會加足馬力，甚至要求土地部門看到適當土地，「要馬上LINE給我」，過往公司購地預算約20多億元，今年將要超過50億元。

在中國部分，成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案，總銷金額約人民幣250億元，目前規劃採取分批銷售，今年5月首批公開銷售。

賴正鎰說，中國各處同步進行投資規劃案，期盼5年後，在中國每年掌握人民幣200億元推案量。

此外，賴正鎰也設定今年五大經營主軸，一、「品質提升年」；二、「數位轉型元年」，擬擴充數位轉型部門人力；三、「增加土地開發部門人力」，加速在台購地，鎖定新北、桃園、新竹、台中與彰化等土地開發，目前土地開發部門約10多人，未來將會擴充一倍來到20多人；四、中國爭取更多省市開發項目；五、「加速涵碧樓品牌服務輸出」。（編輯：鄭雪文）1090109