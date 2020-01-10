美股再創高 台股拚重返月線

（中央社記者江明晏台北10日電）美伊衝突暫緩，加上美中將簽署首階段貿易協議，美股3大指數再創新高，蘋果股價也登歷史高點，台股9日大漲153.53點，收11970.63點，投顧指出，今天能否重返月線約11994點仍是觀察重點。

美國與伊朗衝突未進一步升溫，加上美中即將簽署首階段貿易協議，投資人信心回籠，帶動美股道瓊指數今天強彈211點，3大指數再創新高，蘋果股價漲逾2%，再登歷史高點。

而在美國與伊朗顯示有意避免雙方進一步衝突，以及美國與中國將於下週簽署第一階段貿易協議的預期心理上升的提振下，歐洲股市今天收紅。

台股9日漲153.53點，收在11970.63點，成交值新台幣1322.76億元。三大法人合計買超新台幣68.8億元，其中，自營商買超0.42億元，投信買超14.79億元，外資及陸資買超53.59億元。

大立光受到新台幣升值影響，加上匯回百億元資金，去年第4季匯兌損失達新台幣13.2億元，侵蝕近一個股本的每股盈餘（EPS），單季EPS僅60.32元，不過全年每股盈餘210.69元仍創台股歷史新高紀錄。展望後續，大立光1月營收動能預料將比去年12月下滑，2月會比1月好，主要是受到工作天數影響。

美系外資看好晶圓代工廠台積電2020年表現，隨著供應鏈庫存回復正常、進入5G週期，預估台積電今年、明年獲利將成長30%、11%，維持買進投資評等，目標價調高到380元。

日盛投顧指出，指數雖然反彈，但仍處整理格局，能否重返月線仍是觀察重點，櫃買指數則要觀察季線支撐是否守穩與個股續航力，操作建議仍不宜追高。（編輯：楊凱翔）1090110