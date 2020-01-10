中東局勢緊繃 汽柴油價13日起估漲2角及3角

中東地緣政治關係緊繃，帶動國際原油價格波動。各式汽、柴油預估13日起每公升零售價將各調漲新台幣0.2及0.3元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北10日電）中東地緣政治關係緊繃，帶動國際原油價格波動，依台灣中油油價公式計算，各式汽、柴油預估13日起每公升零售價將各調漲新台幣0.2及0.3元。

如不考慮亞鄰競爭國最低價及平穩措施，調整後各式汽、柴油零售價為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升25.9元，實際調整價格以中油12日公布為準。

伊朗8日發射10多枚彈道飛彈，攻擊美國與聯軍部隊駐紮伊拉克的兩座空軍基地，以報復美國日前狙殺伊朗革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）等人的行動，使外界預期中東地區局勢動盪，可能影響原油輸出，帶動國際油價勁揚。

不過，美國總統川普隨即發表談話，表示不希望動武，市場憂慮減輕，國際油價回跌。

根據中油網站，累算至1月9日的7D3B週均價為68.29美元，較上週67.21美元上漲1.08美元；新台幣兌美元匯率30.072元，較上週30.115元升值4.3分。累算至9日週均價較累算至8日價格略低，因此預估13日起調漲幅度也較9日預估減少0.1元。

依照油價平穩機制，當95無鉛汽油每公升突破30元關卡時，中油會依不同級距吸收25%至50%漲幅，若95無鉛汽油每公升超過35元時，中油與政府將共同吸收75%漲幅。如依預估，下週調漲後油價仍未觸及平穩機制門檻。

經濟部日前宣布春節期間油價凍漲，油價只降不升，讓民眾過好年，也減緩油價調升對國內衝擊。（編輯：楊玫寧）1090110