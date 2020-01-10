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選前觀望氣氛轉濃 新台幣貶值1.1分

最新更新：2020/01/10 18:49

（中央社記者潘姿羽台北10日電）總統大選在即，新台幣匯市稍微量縮，部分美元買盤逢低進場，造成新台幣先升值後拉回，新台幣兌美元今天收盤收30.019元，貶1.1分，台北及元太外匯市場總成交金額15.27億美元。

由於美伊緊張局勢趨於緩和，今天上午上演股匯齊揚的戲碼，台股開高震盪，終場上漲54.02點，收在12024.65點，收復月線與12000點整數關卡。

新台幣受到外資匯入、避險情緒降溫帶動，雖然開盤小貶，但隨即彈升攻上29字頭，並來到今日最高29.955元。

不過，外匯交易員指出，新台幣升至高點後，進口商的美元買盤逢低進場，一些小額零售、個人戶也趁勢進場買美元撿便宜，使得升勢逐漸收斂，並於尾盤翻貶。

「選前還是有些觀望氣氛」外匯交易員表示，今天台北及外匯市場總成交金額較昨天減少約2億美元，而且部位都做不大，顯見市場確實有比較保守。

外匯交易員說，市場態度偏向觀望，但資金方向沒有感受到太大變化，外資今天在台股呈現買超，相較於選舉結果，未來新台幣走勢還是與國際局勢、台股表現有比較顯著的關係。（編輯：蘇志宗）1090110

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