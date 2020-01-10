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投資人等待美國就業報告 亞股多收紅但漲幅收斂

最新更新：2020/01/10 19:58

（中央社香港10日綜合外電報導）美國和伊朗關係緊張降溫，激勵全球股市昨天勁揚，但買氣熱絡程度今天未能延續，亞洲股市大多收高，但漲幅收斂。投資人焦點再度轉回全球經濟情勢展望。

伊朗日前雖以飛彈攻擊伊拉克的美軍資產，美國總統川普和德黑蘭當局隨後的發言緩和對抗態度，外界對於中東可能爆發衝突的疑慮也因此消退。

股市交易商恢復過去數週持續買氣，利多來自美國和中國達成第一階段貿易協議、多國央行放寬貨幣政策，以及數據顯示全球經濟前景已改善。美國股市3大指數昨天收盤全數再創歷史新高。

景順集團（Invesco）策略師霍斯柏格（Timothy Horsburgh）指出：「過去幾天出現緊張緩和反彈漲勢，顯示目前股市還有攀高動力。原因是基本面改善，且投資人稍微看好美國經濟成長再度加速。」

儘管加拿大當局昨天宣稱，本週在德黑蘭失事、造成176人罹難的烏克蘭航班，是遭到伊朗擊落。但市場對於這項消息似乎幾無負面反應。

投資人如今關注今天稍晚將發布的美國就業報告，以更加了解全球最大經濟體美國的現況。

香港和新加坡股市今天收盤上漲0.3%，東京和台北股市皆收高0.5%，首爾股市收漲0.9%，雪梨股市收高0.8%，孟買股市收高0.4%，威靈頓、曼谷和雅加達股市也全數收紅。

不過，上海股市今天收低0.1%，馬尼拉和吉隆坡股市皆收跌0.3%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1090110

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