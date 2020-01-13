強信-KY自動縫紉設備銷售看佳 外銷修配成長可期

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）工業縫紉機配件大廠強信-KY今年續布局自動化設備和產線，包縫及繃縫自動縫紉設備銷售看佳，外銷修配市場可望持續成長。

展望今年營運表現，強信-KY表示，重點以自動化裝置發展為主，針對服裝廠整條生產線設備，加強附屬加裝升級，研發自動化縫製設備及自動化縫製生產線，預期今年包縫及繃縫自動縫紉設備銷售佳。

展望今年成衣產業，強信-KY預估市場業績呈現正成長，今年在外銷市場（修配市場）業績可望持續成長。

市場人士預期，美中貿易戰將達成第一階段協議，包括成衣產業在內商品不會加徵關稅，今年中國大陸工業縫紉機市場將逐步好轉，強信-KY市場訂單可望逐步回溫。

強信-KY自結去年12月合併營收新台幣1.29億元，較前年同期1.53億元下滑15.31%，累計去年全年自結合併營收17.39億元，較前年18.11億元減少3.94%。去年度修配市場營收較前年成長7.73%，自動化裝置營收較前年成4.86%。

公司指出，去年12月營收表現主要受到今年春節較往年提早、部分終端客戶及整機廠提前放假，備貨量減少。（編輯：楊玫寧）1090113