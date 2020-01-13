離岸風電族群帶頭衝 台股早盤漲逾70點

（中央社記者潘羿菁台北13日電）總統大選結束，總統蔡英文高票連任，帶動台股上演慶祝行情，加權指數早盤走高逾70點，法人認為，今天盤勢以離岸風電與國艦國造等族群帶動居多，科技類與權值股量縮整理。

台股開盤走高一度上漲逾70點，但大型權值股與科技族群觀望，截至10時30分，大盤指數12086點、上漲61點、漲幅0.5%，成交值約新台幣680億元。

總統蔡英文連任成功，市場預期政策有望延續性，又以綠能政策勢必加足馬力衝刺，帶動離岸風電族群的世紀鋼、新光鋼開盤大漲，其中，世紀鋼漲幅一度超過8%，股價最高來到76元，新光鋼盤中股價最高來到33.1元，創半年新高，潤泰材盤中漲幅最高7.4%，股價最高45.5元。

不過陸客自由行概念股的國賓、華園與高野等則是開盤一度跌停，旅行業的雄獅與鳳凰等股價也大幅下挫，跌幅逾5%。

權值股表現不一，台積電微幅小漲1元，大立光平盤震盪，暫守住5000元大關。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，一般來說，選後都會帶量噴出慶祝行情，不過今年農曆年節在1月下旬，台股距離封關日僅剩6個交易日，讓量能略微觀望，今天大盤表現以政策延續性為主，包括離岸風電與國艦國造等族群，而科技與半導體類股暫時休息，主要是等待本周美股重量級財報，另外，台積電本週四將舉行法說，讓科技相關族群處於觀望。（編輯：鄭雪文）1090113