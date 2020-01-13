5G競標選後續飆 標金已至1233.37億元

（中央社記者江明晏台北13日電）5G競標今天進入第24天，也是大選後首日，5大電信持續推升競標熱度，至第233回合時，暫時總標金達新台幣1233.37億元，熱門頻段3.5GHz標金飆上1216.89億元。

台灣5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第24天，在第233回合時，暫時總標金為1233.37億元，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，並在上週五就突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元。

熱門頻段3.5GHz標金就飆上1216.89億元，單一頻段就已超越1200億元的門檻，每一單位頻寬價格來到45.07億元，較每單位價格9億元的底價成長約4倍，28GHz維持得標金16.48億元，1800MHz至結標仍無人出手。

目前世界各國的5G競標中，3.5GHz頻段的最高標金出現在義大利，其次為德國，原本排名第3的國家為南韓，不過台灣早在競標的第15日超車，一舉成為世界第3高。

資料顯示，義大利在2018年10月完成5G釋照，當時3.5GHz頻段總共釋出200MHz，標金達48.20億美元，折合台幣約為1450億元、德國在2019年6月完成5G釋照，3.5GHz頻段總共釋出300MHz，標金達47.18億美元，折合台幣約為1420億元。

而統計各國3.5GHz標金除以總頻寬數量、並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已是全球第一。（編輯：鄭雪文）1090113