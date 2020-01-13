蔡總統勝選 亞系外資看旺台股4大利多攻12830點

（中央社記者吳家豪台北13日電）民進黨贏得2020年總統大選並拿下立委過半席次，亞系外資認為台股今年坐擁企業獲利重返成長、高殖利率、5G題材、台商回流刺激內需等4大利多，重申台股指數2020年目標12830點。

台股加權指數今天開高，盤中最多上漲81.25點、來到12105.90點，漲幅約0.67%。

亞系外資發布研究報告指出，11日舉行的總統大選投票率高達74.9%，民進黨總統候選人蔡英文拿下破紀錄超過817萬票、得票率57.13%，大勝國民黨總統候選人韓國瑜的得票率38.61%；民進黨在113席的立委選舉也拿下61席，維持單獨過半。考量民進黨13個月前才在九合一選舉失利，這次大勝讓外界頗感驚訝。

亞系外資認為，這次勝利代表總統蔡英文獲得民意授權，將延續她的經濟政策及改革，在國際貿易情勢緊張之下，有助於台灣崛起成為表現最佳的亞洲經濟體之一。

亞系外資舉例說，蔡政府的台商回流政策已吸引168家企業計劃投資新台幣7140億元，相當於台灣名目國內生產毛額（GDP）的4%。台灣的內需投資也有回溫跡象，2019年前9月的固定資本形成毛額年增10%，優於2009年至2018年平均年增3%的水準。

亞系外資分析，從歷史經驗來看，過去5次總統大選中有4次，台股在選後一個月漲幅介於2.6%至10.2%之間。總統蔡英文首屆任期到目前為止，台股漲幅高達55%。考量蔡總統成功連任和民進黨維持立院多數，外資預期投資人將重新聚焦企業獲利成長，可望強化台股目前的正面氛圍。

亞系外資看好2020年台股將擁4大利多，包括企業獲利經過2年衰退後，今年將重返成長、年增13.1%；台股殖利率將達3.8%，優於除日本以外的亞太區平均值2.7%；5G題材持續帶動整體科技業供應鏈；台商回流政策延續將刺激內需成長，重申台股2020年目標12830點。（編輯：楊玫寧）1090113