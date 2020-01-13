金鼠年搏好彩頭 國銀限量贈送發財水及發財金

金鼠年，部分銀行限量放送發財水及發財金，台新銀行今年也延續傳統，自13日起加碼發送開運水、發財金給來行客戶。中央社記者劉姵呈攝 109年1月13日

（中央社記者劉姵呈、潘姿羽台北13日電）金鼠年為了讓民眾財運旺旺來，部分國銀限量贈送發財水、發財金，讓客戶在新年有個好彩頭。銀行主管表示，這項活動每年都大受歡迎。

台新銀行延續多年傳統，特別準備在金庫吸財氣的「開運水」和經廟宇誦經加持的「發財金」，自今天起於全台分行發送予客戶。

台新銀行通路營運事業處副總經理潘嘉惠今天受訪表示，為滿足客戶的需求，今年特別加碼倍增開運水、發財金數量，共準備了6萬6666瓶「開運水」與3萬6666份「發財金」，要讓客戶在金鼠年都能順順利利，有「鼠」不盡的好運及財富。

除此之外，潘嘉惠表示，小朋友在春節期間領到長輩發給的壓歲錢，也是家長們為孩子進行理財教育的好時機，建議家長們可在春節後幫孩子開立兒童帳戶存紅包，讓小孩從小學習儲蓄並認識理財工具。

同樣自今天起，元大銀行也準備發財金與發財水各限量8萬份要贈送給來行客戶，客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水1份，讓客戶新年搏個好彩頭。

永豐銀行全台125家分行自1月20日起連續3個營業日，將限量贈送迎財水與財富永豐春聯，為客戶增添好運；永豐銀行表示，今年迎財水共準備逾3萬瓶，同時發送以故宮典藏畫作為元素的限量春聯，另在新春假期前3天（1月20日至22日）的營業時間內，民眾至各分行辦理業務限量也可限量獲得好運迎財小物，為鼠年迎新添喜氣。

中信銀行則表示，全台152家分行將於新春第一天開門營業日1月30日起，限量贈送發財金給來行客戶，另提供發財水給財富管理客戶，搏個好彩頭，預估發財金和發財水共發出16.8萬份。

銀行主管表示，發財水或開運水都是特別選在吉日吉時放入銀行金庫，讓水先吸收金庫中長達7至10天的財氣再贈送給客戶，民眾拿到開運水後可放在家中財位，如果做生意，可以放在收銀台、保險箱旁邊。

另外，發財金也是大有來頭，銀行主管說明，通常會在各分行當地廟宇幫客戶祈福過爐後，才分送給客人；一般來說，發財金可以放在皮夾當中，有聚財功效，或是放在辦公桌，可以做為招財擺飾。（編輯：蘇志宗）1090113