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首頁 / 證券

美中將簽首階段貿易協議 亞股多走揚

最新更新：2020/01/13 20:03

（中央社香港13日綜合外電報導）由於投資人的關注焦點由中東局勢轉向全球經濟展望，以及美國與中國計劃於本週簽署第一階段貿易協議，亞洲股市今天多走揚。

雖然亞股再度洋溢著猶如去年年底一般的樂觀氣氛，不過美國公布的就業市場報告不如預期，令交易商略微感到失望。這份報告也顯示，薪資成長的幅度放緩。

美國華爾街三大指數盤中都曾創新高，就業市場報告公布後，加以投資人獲利回吐，終場都以下挫作收。

不過市場分析師指出，雖然就業市場的數據不如預期，卻也顯示未來一段時間美國聯邦準備理事會（Fed）可能仍將維持低利率，還有部分人士評估接下來很有可能再次降息。

香港股市上漲1.11%，上海股市上漲0.76%，首爾股市上漲1.04%，孟買股市上漲0.62%，曼谷股市則是收在平盤。

總統蔡英文以壓倒性票數大勝順利連任後，台灣投資人樂見因選舉而產生的不確定因素消失，台北股市上漲0.74%。

受到政府採行措施吸引外資以及鼓勵本土企業在台投資激勵，台股加權股價指數創30年來的新高，同時台幣兌美元匯率也創18個月來的新高。

不過雪梨股市則下跌0.31%，新加坡股市下跌0.15%，威靈頓股市下跌0.07%，東京股市則因假期休市。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1090113

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