獲利了結賣壓 外資上週賣超台股2.7億美元

（中央社記者韓婷婷台北13日電）觀察外資資金流向，台股受到獲利了結賣壓影響，根據彭博統計，上週小幅賣超2.7億美元；南韓因記憶體晶片價格回升與市場需求帶動，股市出現反彈，獲得資金淨流入8.5億美元。

台股上週受到美伊衝突影響波動較大，而後續在衝突趨緩、期待美中貿易協議簽署的正面情緒下，收盤時仍站穩12000整數關卡，並收復10日線、月線及短期均線等指標。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上週中東緊繃情勢加上總統大選與過年等議題，使得市場上獲利了結狀況較為明顯。就技術面觀察，短線過熱的狀況稍為減緩，月KD指標持續上揚，多頭方向不變，對於指數走勢仍持正面看法。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在國際情勢的部分，包括美伊衝突、美中貿易戰等皆往正面發展，使得市場將回到對基本面的觀察，而隨著法說季節的來臨，科技業尤其是半導體龍頭企業對於第1季的展望將是接下來的關注焦點。

台灣上市櫃公司上週公布2019年12月營收，根據統計，總營收金額達新台幣3.21兆元，來到歷年同期次高，月增0.18%、年增0.96%。

在營收部分，周俊宏表示，半導體產業景氣復甦，加上5G題材持續發酵，讓上市櫃公司營收及獲利明顯成長。展望今年，貿易戰引起的轉單效應，可望因中國去美化延續，相關供應鏈今年成長可期。

周俊宏指出，今年營收及獲利全年均呈現成長，獲利年增率有望於今年第4季達到高峰；全年台股整體獲利估成長7.4%，尤以電子類股全年獲利估計成長13.4%為最。

展望2020年，周俊宏表示，第1季在5G題材延續、董監改選及殖利率宣告行情，以及美系低價款新機量產及年底5G新機規格底定等消息，激勵指數持續走揚。第2季進入報稅旺季，市場消化短線資金壓力，使指數震盪拉回；第3季在5G實際貢獻企業獲利兌現程度浮現，加上美系新機出貨議題，台股動能較為疲軟；第4季因美股總統行情近尾聲、殖利率倒掛滿1.5年等效應拖累，指數可能震盪拉回至全年低點。

廖哲宏表示，美中貿易第一階段協議有望為市場注入穩定的力量，而美伊衝突、中國武漢肺炎病情的發展則可同步留意；族群方面仍看好人工智慧、5G、半導體等長線趨勢，然而由於指數位居相對高檔，除建議可在消息面帶來修正時伺機入市外，挑選基本面佳、具利基的個股才是參與此時台股的較佳策略。（編輯：蘇志宗）1090113