華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）「華爾街日報」報導，總統蔡英文高票連任，外界普遍解讀選民排斥更緊密的兩岸關係。由於台灣製造業底子雄厚，這項令北京不滿的選舉結果可能不會顯著影響台灣經濟。

這篇題為「台灣不必北京同意也能持續成長」（Taiwan Can Keep Growing Without Beijing's Approval）的專欄文章表示，北京近年對外發言日趨強硬，以毫不妥協的態度面對香港民眾抗爭，許多台灣人提高警覺，催化蔡總統以800多萬票連任，創下中華民國總統直接選舉以來最高票紀錄。

文章寫道，蔡總統所屬的民主進步黨主張政治經濟層面與中國保持一定距離，如此態勢可能持續下去。

海峽兩岸經濟緊密相連，但自2008年全球金融海嘯爆發以來，經濟整合速度明顯放慢。官方數據顯示，2000年代初期，台灣對中國出口大幅攀升；自2010年以來，外銷中國占整體出口比例穩定保持在30%左右，其中以半成品為大宗。

即便如此，台灣經濟仍穩健成長。根據國際貨幣基金（IMF）數據，2010年至2018年，台灣經濟年均成長3.4%；美國與德國同期經濟年均成長約2%。

文章指出，香港因政策失當，經濟過於注重金融與地產，十分依賴中國大陸支持。相較之下，台灣經濟多元發展，資訊科技業在國際半導體供應鏈地位舉足輕重，重工業與金融服務業實力也不容小覷。2018年，台灣製造業占整體經濟比重超過30%，遠高於多數的富裕經濟體。

台灣也有望受益於美中貿易戰下亞洲供應鏈持續重整的局面。根據凱投宏觀公司（Capital Economics），台灣可能是2019年亞洲唯一國內生產毛額（GDP）成長率高於2018年的主要經濟體。

不過，台灣經濟仍面臨若干威脅，包括人口結構隨高齡化不斷惡化、中國限制陸客赴台觀光。此外，台灣持續遭跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）排除在外，最終可能受害。

文末寫道，整體而言，台灣很有機會成為亞洲供應鏈變局下的受益方，如能克服中國阻撓台灣參與亞太經貿整合的壓力，前景將更為樂觀。蔡總統歷史性勝選以及北京不滿情緒，似乎都不會改變台灣經濟基本面的優勢。（編輯：郭中翰）1090114