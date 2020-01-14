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台積電新高 台股盤中指數創高僅差一步

最新更新：2020/01/14 11:09

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美中將簽署第一階段貿易協議，美股再漲，在台積電創新高價346元下，台股攀高，指數盤中最高達12186點，距離前高12197點僅差一步。

截至10時40分，加權股價指數上漲49.13點、為12162.55點、成交值新台幣817.19億元，蘋果（Apple）股價再創新高，帶動蘋概三王同步上漲，其中以股王大立光漲幅逾2%，突破前高最為強勢。

分析師表示，台股在總統大選過後，不確定因素消除，外資也在長假過後有歸隊跡象，13日買超金額超過百億元，加上新台幣持續在升值軌道，台股維持強勢可期。

分析師指出，由於指數回到12000點之上，權值股拉抬指數任務成功，連帶也讓中小型個股有表現空間，櫃買指數在今年開紅盤之後急速拉回約4%後，近期也展現強勁反彈氣勢，近4個交易日超過3%，也有機會挑戰前波高點151.76點。

法人指出，豬年台股剩最後5個交易日，美中將在15日簽署第一階段貿易協議，國際局勢可望和緩，加上法人結帳行情告一段落，雖短線成交值可能縮水，指數有機會在市場樂觀期待下亮麗封關。（編輯：郭萍英）1090114

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