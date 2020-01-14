金管會參考G20 訂21項普惠金融衡量指標

（中央社記者劉姵呈台北14日電）金管會今天表示，參考「G20普惠金融指標體系」並依台灣金融市場發展現況，從金融服務可及性、使用性以及品質3面向評估普惠金融發展成效；初期將訂定21項指標，每年發布衡量結果。

金融監督管理委員會近年積極推動「普惠金融」，意即金融業要滿足個人和企業需要，以負責任且持續的方式，提供有用且負擔得起的金融產品和服務，包括交易、付款、儲蓄、貸款和保險，最終實現經濟包容性成長、改善貧富差距與生活水準、促進社會公平及社會福利等目標。

為進一步接軌國際，金管會今天表示，參考「G20普惠金融指標體系」，並依金融市場發展現況，建置「台灣普惠金融衡量指標」，同時從金融服務可及性、使用性及品質等3面向，評估普惠金融發展狀況及政策執行成效。

金管會表示，初期將訂定21項衡量指標，未來將依發展現況作調整。

首先是金融服務可及性，金融業須了解金融消費者，包括偏鄉及特殊族群，接觸金融服務的便利性及友善性，這項共計有7項衡量指標。

金融服務使用性方面，將調查成年人使用銀行服務（包括存款、貸款）、數位金融（行動支付、數位存款及網路投保）及保險商品（壽險保單及微型保險）的程度，共計有8項衡量指標。

最後，金融服務品質方面，金融業必須了解金融教育宣導是否遍及全國各鄉鎮與消費者、科技進一步提升金融服務、公平待客落實及糾紛解決機制等，共計有6項衡量指標。

此外，為鼓勵國銀加強對小型及新創企業等更多中小企業提供融資服務，且持續了解中小企業融資辦理情形，金管會也訂定2項觀察指標。

若投資交易不是「G20普惠金融指標體系」所建議的衡量項目，為觀察民眾使用數位金融投資工具的狀況，金管會另訂定證券及期貨市場民眾電子下單交易比率2項觀察指標。

金管會表示，多數指標數據將從金融機構或市場周邊單位蒐集，少數則將透過抽樣調查，原則上將1年發布1次指標的衡量結果；期望金融服務更能貼近民眾及企業所需，在效率、便利及品質上，都逐年提升。（編輯：黃國倫）1090114