王文潮出席台化暮年會 化身超級業務員

（中央社記者潘羿菁台北14日電）台塑化與日本日機裝（Nikkiso）合作成果出爐，預計2月推出UV LED殺菌掃地機器人，台塑集團管理中心常務委員王文潮趁著台化暮年會，搖身變成超級業務員，一開口就是強調UV LED殺菌效果最好。

2017年台塑化宣布與日機裝共同投入開發UV-LED應用產品，雙方將在台灣設立合資公司，台塑化投資36億日圓，而日機裝則是技術入股，雙方持股各半，未來將在台、日市場先練兵，攜手打造UV-LED殺菌產品，2018年雙方合資公司福機裝成立，目前日機裝在日本生產磊晶，運來台灣交由福懋科封裝。

王文潮身兼南亞光電董事長，為推廣自家產品，過去每年在台塑四寶暮年會捐出南亞光電LED燈泡給員工抽獎，今年適逢福機裝開發產品即將上市，王文潮今年改成捐贈市價新台幣1.5萬元、福機裝UV LED殺菌掃地機器人。

王文潮還特別上台宣傳，他說，一般的掃地機器人，在掃地過程會揚起灰塵，但是福機裝的掃地機器人會殺菌，效果才是最好，而且僅需1.5萬元，「算很便宜啦」。

他強調，未來福機裝的重心為工業殺菌應用市場，例如水處理，現階段是在練兵階段，若銷售成績很好，也不排除在台擴充產能。（編輯：趙蔚蘭）1090114