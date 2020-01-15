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5G頻譜競標
5G第一波釋照2019年12月10日開始競標，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。
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5G頻譜競標2/21

5G標金衝高 外資憂影響電信業獲利

最新更新：2020/01/15 10:47

（中央社記者吳家豪台北15日電）5G標金創新高，歐系外資認為頻譜攤銷將影響中華電信2020年獲利；投顧則預期，電信業者將縮減其他成本及費用來降低5G標金對獲利的衝擊，且對股利政策影響有限。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由5家電信業者角逐。14日競標進入第25天，總標金來到1325.17億元天價。產業人士預估，在電信業者沒有收手的情形下，最終總標金可能上看1500億元。

歐系外資發布研究報告表示，5G標金高於市場預期，頻譜的攤銷將進一步影響電信業龍頭中華電信2020年獲利；從現在起5G標金每次增加，都提高了中華電信今年獲利、配息和目標價的下修風險，故維持中華電信「劣於大盤」評等和目標價88.5元。

投顧法人指出，5G競標假設3.5GHz每單位頻寬價格以52億元推估，3家主要電信業者拿到80M的頻寬計算，以20年攤銷來看，將衝擊中華電信、台灣大及遠傳每年的每股盈餘分別約0.27元、0.74元及0.64元。

投顧認為，3家主要電信業者將會縮減其他成本及費用來降低5G標金對每股盈餘的衝擊。雖然5G標金付出會造成3家主要電信業者2020年營運資金為負，但損益表可分20年攤提，將不致影響3家電信業者的配股政策。

投顧也表示，由於3家主要電信業者將在2021年才開始加速5G基地台建設，推估2021年5G用戶滲透率將低於30%，2021年以前5G對3家主要電信業者的營收貢獻將在10%以下。（編輯：鄭雪文）1090115

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