台積電回檔 台股盤中一度失守12100點

（中央社記者張建中台北15日電）台積電即將於16日召開法人說明會，美國存託憑證（ADR）再創新高，不過台積電今天股價不漲反跌，影響電子股與大盤同步下挫，指數一度失守12100點關卡。

台股早盤一度跌至12088.43點，失守12100點關卡，至11時15分，大盤指數跌幅縮小，來到12105.65點，下跌74.16點，成交量約新台幣839.73億元。

記憶體封測廠力成去年第4季稅後淨利20.84億元，創歷史新高，表現優於預期，對今年第1季展望樂觀，業績可望創歷年同期新高，激勵股價表現強勁，一度達113.5元，大漲9元，創9年多來新高價。

聯發科在市場憂心營運恐受5G晶片價格戰影響，股價表現疲弱，一度達406.5元，下跌9.5元，並創1個多月新低。

此外，美國對中國商品課徵的關稅，可能維持至11月美國總統大選後，引發市場疑慮，台積電股價一度達339.5元，下跌6.5元；股王大立光股價更一度摜破5000元關卡，一度下跌190元達4990元。電子類股指數一度下跌逾1%，為弱勢指標。

傳統產業股今天也普遍走跌，其中，觀光類股延續弱勢表現，類股指數跌幅約0.82%。（編輯：楊凱翔）1090115