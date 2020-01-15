超市108年營業額上看2000億 有望締新猷

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）超市業者去年積極展店，並推出集點行銷、多元支付，大大增加消費者黏著度，經濟部表示，超市營業額已經連續17年正成長，去年有望突破新台幣2000億元，再締新猷。

經濟部統計處今天發布新聞稿指出，台灣超市業者營業額自民國92年以來持續走揚，107年營業額達1985億元，平均每年成長5.2%，高於綜合商品零售業平均年成長3.9%。

統計處說明，由於超市業者積極展店，推出集點活動刺激買氣，也開發多元支付，導入第三方支付或是開發自有支付，增加消費者便利性，提升消費者黏著度。去年前11月營業額達1901億元，估計在耶誕、跨年以及春節檔期提前開跑帶動下，估去年整年有望突破2000億元，再締新猷。

根據經濟部統計，台灣去年前11月共有2286家超市，相較98年大幅增加917家 。觀察各超市去年前11月規模，全聯門市達989家，奪下超市龍頭，美廉社以699家居次，頂好有208家。

儘管去年超市門市數量為歷年最高，統計處說，整體展店步調放緩，前11月僅較107年年底增35家，主因部分地區型超市退出市場；歷年展店速度以104年及105年最快，較上年度增加142家及200家。

雖然超市業去年營收有望創下歷史新高，但經營仍面臨多項困境。在可複選的情況下，有82.8%業者認為勞動成本提高是經營最大困境，65.5%業者認為價格競爭激烈、讓毛利偏低，55.2%認為電商搶食市場排名第3，其他還有消費需求多變、人力流動率高及租金成本提升等。（編輯：郭萍英）1090115