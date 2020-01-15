南部百貨受惠選舉返鄉潮 週末業績雙位數成長

（中央社記者吳柏緯台北15日電）總統大選帶動青年返鄉投票浪潮，南部百貨業者意外成為受益者。業者表示，11日、12日兩天，業績較平常週末成長雙位數。

1月11日總統、立委選舉投票日，不少民眾提前出發返鄉投票，日前高鐵公布1月10日整天旅運29萬8667人次是營運以來第5高，南下搭乘人次18萬604人次則是營運以來新高，都是相當可觀的數字。

這波返鄉投票人潮也帶動南部消費活絡，新光三越南區營業處副總經理吳佩芳指出，10日當天返鄉民眾下車後，就近在車站附近的百貨公司用餐、消費，以及11日晚上開票結果出爐後，百貨公司美食街湧現大量人潮，都帶動了業績。

吳佩芳指出，百貨業者確實很擔心總統選舉，按照以往的經驗，由於消費者都「悶」住，而且很焦慮，因此也不太願意出門消費、購物，也會影響業績。

不過今年的總統大選投票率高，加上學校提早放寒假、青年返鄉投票意願高，吳佩芳指出，確實讓百貨業者很有感。她進一步說明，這次開票順暢，而且開票沒多久就大勢底定，因此11日晚上百貨公司的美食街就湧現用餐人潮。此外，今年選舉不少年輕人回南部投票，因此那兩天也看到不少年輕人到百貨公司購物、消費，這些情形都是過去選舉時罕見的。

吳佩芳表示，今年總統大選的週末業績，與平常週末相比，有雙位數的成長。她也提到，近年不管是公司的政策，或是台南市政府相關的活動，都對於年輕人有很大的吸引力，從公司內部的統計資料顯示，台南的年輕新來客數一直是全台最多的。（編輯：黃國倫）1090115