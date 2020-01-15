許勝雄籲政府重視人才 打造友善投資環境

（中央社記者吳家豪台北15日電）電子代工大廠新金寶集團今天舉辦旺年晚會，董事長許勝雄談到對總統蔡英文成功連任後的期許，建議政府應該重視人才培育、打造友善的投資環境，並強調兩岸和平穩定的重要性。

新金寶集團今天在南港展覽館舉辦旺年晚會，總桌數435桌，包括旗下金寶及金寶子公司泰金寶、康舒、凱碩，總參加人數約4350人；現場抽獎總獎額約新台幣1600萬元，邀請伍佰、梁文音等藝人表演。

媒體詢問對蔡總統成功連任後的期許，許勝雄表示，政府應該重視人才，未來產業的應用與發展包括5G、大數據、人工智慧等，與過去截然不同，應該思考台灣教育體系對人才的培育，是否與政府和產業發展方向一致。

他說，如果國內人才不足以支撐新科技需求，應該開放更多國外人才來台灣，政府應該思考是否有引進人才的機制和誘因，否則在新的知識經濟時代，恐怕很難讓台灣再領風騷。

此外，許勝雄也建議政府應該在台灣打造友善的投資環境，讓台商重新布局時能把台灣納入評估。目前政府正在考慮與美國簽訂自由貿易協定，但是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的影響更大，占全球GDP約38%，如果台灣無法加入區域性經濟體，就無法建立很好的招商環境。

他也強調，兩岸的和平穩定還是非常重要，中國大陸仍是台灣最大出口市場，如何與中國大陸維持和平關係，提供能讓產業鏈順利運作的平台和機制，是政府應該思考的事情。他呼籲兩岸政府應該釋出善意，否則像現在兩岸對立升高，把門都關上，是比較不好的事情。

談到全球景氣，許勝雄表示，2019年應該是比較嚴峻的一年，可以看到產業、經濟和地緣政治衝突等影響，國際貨幣基金（IMF）原本預測2019年經濟成長率 為3.9%，結果到了去年11月已5度修正，最後下修到3%。

許勝雄認為，只要全球經濟上來，絕對可以預期台灣經濟跟著成長，因為台灣是海島型經濟，與全世界接軌，台商在全球有很好的管理與布局能力，在國際交易中誠信互動。

展望2020年，許勝雄認為還是有挑戰的一年，IMF預測今年全球經濟成長率將高於去年，達3.4%；台灣今年經濟成長率預估將達2.72%，較去年增加0.08個百分點成長。（編輯：黃國倫）1090115