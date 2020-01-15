人民幣存款餘額去年大減374億 年減金額創新高

（中央社記者潘姿羽台北15日電）央行今天公布2019年12月底人民幣存款餘額為2610.33億元，較2018年底大減374.09億元，減少金額創新高；央行官員分析，主要是國際因素以及中國經濟走緩影響，投資人對人民幣信心減弱所致。

中央銀行今天發布去年12月銀行辦理人民幣業務概況，整體人民幣存款餘額人民幣2610.33億元，年減374.09億元，創下2013年正式開辦人民幣存款業務以來最大年減金額。

央行官員分析，2019年人民幣存款餘額大減主要受到美中貿易戰緊張局勢升溫、中國經濟走緩，以及人民幣國際化議題淡化3大因素影響；美中貿易戰對中國經濟造成衝擊，中國本身也有內部結構性問題，使得幣值與國內經濟呈現相同走勢。

官員也指出，2019年中國忙於處理貿易戰、經濟問題，推動人民幣國際化的態度沒有之前那麼積極；在不同因素交互影響下，投資人對於持有人民幣的信心不再強大，升值預期也轉弱。

值得注意的是，2019年12月底外匯指定銀行（DBU）存款餘額為人民幣2290.1億元，較上月微增0.51億元，其中法人戶減少3.74億元、個人戶增加4.25億元。

央行官員指出，去年12月美中貿易戰趨於緩和，人民幣隨之走揚，而在年底資金緊俏的情況下，定存優惠利率調升；觀察去年12月底銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1個月期飆到2.6%，3個月期更來到3%，「很久沒看到3%了」。

官員分析，去年12月DBU個人戶存款餘額增加，應是個人戶看到利率走高，加上新台幣升值幅度比人民幣多，把握機會投入所致。（編輯：張均懋）1090115