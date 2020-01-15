國民黨代理黨主席林榮德 兩岸磁磚業龍頭

（中央社記者韓婷婷台北15日電）國民黨主席吳敦義今天請辭，由中常委林榮德代理黨主席，林榮德是冠軍建材集團現任董事長，29歲就擔任上市公司老闆，在商界打滾多年；同時也是中國台商組織「全國台企聯」的顧問。

事實上，林榮德2016年就想參選國民黨主席。2016年國民黨總統敗選後，國民黨舉行黨主席補選，林榮德已領表準備參選，但因母親極力勸阻，在最後一刻退出。4年後國民黨又遭大敗，林榮德再出線代理黨主席，也看出他對國民黨黨務的興趣濃厚。

林榮德現為冠軍建材集團董事長，也曾擔任昆山台資企業協會會長、國民大會代表，現任台灣陶瓷工業同業公會榮譽理事長、中華民國全國工業總會常務理事、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、中國國民黨大陸台商黨代表聯誼會會長。

不過，根據中國台商組織「全國台企聯」的網站，林榮德曾擔任台企聯的第1屆副監事長、第2與第3屆常務副會長，現為台企聯顧問。

林榮德出身企業家第2代，曾經是全台最年輕上市公司老闆，29歲接班扛起現更名為冠軍建材的信益陶瓷董事長，33歲時就繳出亮眼成績，奪得尊爵獎的首獎。

冠軍於1998年進軍中國建材市場，其所帶領的冠軍建材曾於2017年獲頒「傑出大陸（中國）台商兩岸貢獻獎」，目前在大陸營運總部位於崑山，在山東及安徽均有生產基地，台灣總部位於竹南，工廠在苗栗。（編輯：林孟汝）1090115