美股道瓊續創高 台股年前觀望氣氛濃

（中央社記者潘智義台北16日電）美中簽署第一階段貿易協議，美股道瓊工業指數上漲90.55點，但與台股連動密切的費城半導體指數下跌22.48點。法人認為，農曆年長假將屆，觀望氣氛轉濃，台股以個股表現為主。

晶圓代工龍頭台積電今天法說會為市場關注焦點，股價是否受到費城半導體指數下跌影響，也將是台股今天走勢的重要指標。台積電美國存託憑證（ADR）跌1.93美元至58.39美元，跌幅3.20%，

道瓊工業指數終場上漲90.55點，收在29030.22點，續創新高。標準普爾500指數上漲6.14點，收在3289.29點；那斯達克指數上漲7.37點，收在9258.70點。費城半導體指數下跌22.48點，收在1872.16點。台股15日收在12091.88點，下跌87.93點。三大法人全數賣超，合計賣超122.26億元。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，總統大選後連漲兩天，第3天稍微出現獲利回吐賣壓，回歸基本面並非壞事，畢竟有的投資人擔心過年期間發生大事，來不及反應，不想抱股過年。不過，陳冠升指出，農曆年前有好價位還是可逢低買進，短線布局應以個股表現為主。（編輯：楊凱翔）1090116