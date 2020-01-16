美中簽首階段協議 經部初步評估對台影響不大

（中央社記者廖禹揚台北16日電）美中簽署首階段貿易協議，經濟部指出，中方承諾智財權保護等內容須以修法因應，與大量採購都必須花上一段時間落實，預估短期內進入第二階段協議較困難，現階段對台影響不大。

美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴完成簽署美中第一階段貿易協議，中方承諾修正智慧財產權保護相關措施、擴大對美國商品與服務進口，以及農業、金融服務、匯率與貨幣等廣泛項目，協議也確立爭端解決機制，確保協議即時且有效執行。

值得注意的是，美方並未隨著第一階段協議簽署，撤銷對中國進口商品加徵的懲罰性關稅，加徵關稅措施將持續至第二階段協議談判完成。因此，經濟部政務次長王美花接受中央社記者訪問時表示，美中現階段完成協議內容對台灣產業影響不會有太大變化。

王美花指出，這份協議中將智慧財產權相關內容放在最首章，包括專利保護、營業秘密保護、著作權保護等，可以看出美方的重視，中方若要落實承諾，許多地方都必須修法因應，可能得花上不少時間。

此外，中方也承諾到2021年增加購買2000億美元美國商品，王美花認為，在11月美國總統大選前能否看出第一階段內容落實，還是個問號，何時完成第二階段協議仍是未知數，在此之前整體貿易狀況對台灣產業來說不會有太大改變。

中方承諾增加進口商品包括農產品、美國製成品、能源與服務，王美花表示，初步評估與台灣出口至美國商品重疊性不大，但仍需持續觀察中國實際落實細項為何。至於美中若在協議完成後增加高科技產業技術合作，是否可能影響台美合作，王美花樂觀表示，台灣有自己的強項與優勢，應不致受影響。（編輯：林淑媛）1090116