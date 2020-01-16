不滿熊貓計單新制 外送員：月砍2萬只能含淚跑單

多名foodpanda食物外送員因不滿公司片面更改送單費用計算方式，16日在台中市政府前廣場高舉白布條、呼口號陳情，盼勞工局協助保障權益。中央社記者蘇木春攝 109年1月16日

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）foodpanda外送員今天舉行罷工行動，外送員表示，計單新制上路後，每月獎金減少新台幣2萬元，呼籲資方應該與外送員溝通；但他說，因肩負家計，未來也只能含淚外送。

臉書粉絲團「靠北熊貓」有外送員認為foodpanda片面更改送單費用計算方式，呼籲foodpanda外送員在今天以罷工表達不滿，同時於北、中、南三地集結、陳情。

foodpanda外送員今天舉行北部罷工記者會，到場外送員僅有個位數，人數不如預期；不過，中央社記者實際使用foodpanda，相較以往中餐時段訂餐僅需等待20分鐘至30分鐘，今天午間時段等待時間超過40分鐘，顯見罷工行動發揮效應。

foodpanda外送員范先生指出，外送員不滿公司事前沒有溝通，就片面更改計薪方式，大大影響外送員生計。若一個月接1000筆訂單計算，原先可以賺8萬元，但新制上路後，現在只能領6萬元，還要達一定接單率，才可領取接單獎金。

多名foodpanda食物外送員因不滿公司片面更改送單費用計算方式，16日騎乘外送機車，在台中市政府旁府會園道繞行表達心聲。中央社記者蘇木春攝 109年1月16日

另名外送員林先生說，以往單筆獎金可達70元、85元甚至是110元，但現在一率降至60元，新制上路約減少2萬元薪資，扣除油錢、車子保養費與保險費後，獎金所剩無幾。

范先生說，外送員並未享有勞、健保保障，「每一筆訂單都是用生命換來的」，認為資方應該與外送員溝通，且foodpanda持續徵聘新人，僧多粥少下，將影響外送員接單數，呼籲資方應控管人數，保障原先外送員權益。

在今天舉行罷工後，媒體關心外送員下一步行動。范先生無奈說，「因為還有孩子要養，除非找到新工作，否則只能含淚跑下去，還是得繼續跑。」

對於foodpanda外送員罷工行動，台灣協作暨共享經濟協會回應，據了解，業者是因為經營成本提升，才調整計單方式，協會正在積極了解，不樂見外送員權益受到犧牲，也期盼勞資雙方能找到解決方案，以智慧解決問題。（編輯：郭萍英）1090116