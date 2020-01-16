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搶進數位金融市場 公股首個理財機器人問世

最新更新：2020/01/16 14:44

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）公股銀行首個理財機器人問世，兆豐銀行今天宣布推出機器人理財「理財e把兆」，17日上線，最低新台幣3000元就可定期投資，走個人化、輕鬆懶人投資路線，積極吸引年輕族群，搶進數位金融服務市場。

兆豐銀行表示，根據統計數據網站Statista預估，2018年至2023年全球自動化投資顧問資產管理規模每年以29%速度成長，到2023年資產規模可達2.55兆美元；近年台灣也興起機器人理財服務風潮，領先其他公股銀行，兆豐將在17日推出「理財e把兆」理財機器人。

兆豐銀行指出，相較市面上已有的機器人理財，「理財e把兆」打破過往「客群式」經營方式，主打以「個人化」方式提供智能客製的投資建議，即使性別、年齡、收入區間等資料相同，理財機器人也能提供差異化的投資組合建議。

兆豐銀行說，機器人理財主打輕鬆懶人投資，沒有時間研究市場或不知道如何選擇投資標的的民眾，登入後只要簡單填寫問卷回覆，機器人即可依照理財需求，迅速提供最佳投資組合建議，共有「智能投資」、「圓夢計畫」及「樂活退休」3種主題式的理財規劃。

在投資門檻及費用方面，兆豐銀行表示，民眾使用「理財e把兆」不需支付手續費，唯一費用為信託保管費，視資產規模，費用率約0.5%至0.95%不等；投資方式分為單筆及定期投資兩種，單筆門檻最低為1萬元，定期投資最低門檻3000元。

至於投資標的，兆豐銀行說，採多元風險分散配置，標的包含國內外股、債及不動產投資信託（REITs）等，機器人會視市場狀況，將近半年、一年內具上漲潛力的標的納入投資組合。（編輯：郭萍英）1090116

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