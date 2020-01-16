美中簽署第一階段貿易協議 亞股漲多跌少

（中央社香港16日綜合外電報導）隨著美國與中國在華府簽署的初步貿易協議細節公布，分析師表示，投資人將把焦點轉向全球經濟展望和企業財報數據。亞洲股市今天走勢震盪，終場漲多跌少。

法新社報導，美中兩大經濟強權歷經斷斷續續的艱辛談判後，美國總統川普終於簽署第一階段貿易協議，不僅緩和兩國緊張關係，也有助提振全球經濟展望。

美中長期處於僵局對全球成長帶來衝擊，也助長若干國家陷入衰退的恐懼心理。上月美中宣布達成初步協議，雙方緊張關係隨之降溫，股市反彈上揚。

在這份第一階段協議中，北京作出未來兩年將擴大採購美國農產品與其他商品等承諾。美國則調降針對部分中國商品加徵的關稅，並取消其他原定加徵的關稅。

不過目前仍有價值數千億美元的中國商品被加徵關稅，川普表示，這些關稅將維持實施到下一階段談判完成。

東京股市日經指數今天收漲0.1%，香港股市恆生指數收高0.38%，雪梨股市收揚0.7%，新加坡股市收漲0.65%，首爾股市收高0.8%。威靈頓、曼谷、雅加達、孟買股市也都收紅。

上海股市收跌0.5%，台北股市收挫0.2%，馬尼拉股市也收低。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1090116