智財管理列上市櫃公司評核指標 估今年上路

（中央社記者廖禹揚台北16日電）經濟部工業局與金管會證券期貨局攜手共推智財管理，經濟部官員表示，證期局將於公司治理評鑑系統配套增設智財指標，預估今年將實施。

工業局今天與證期局、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心共同舉辦「以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動」，會中說明之後將智財管理列入公司治理評鑑系統的指標項目。

工業局2014年起與證期局就推動智財管理展開密切合作，除已在公開發行公司建立內部控制制度處理準則研發循環中納入智財取得保護運用管理措施，去年也推動以工業局的台灣智慧財產管理系統（TIPS）為依據，將智財管理規範與相關董事會義務連結納入上市上櫃公司治理實務守則。

經濟部官員表示，智財權過去在公司治理上的重要性較低，但若涉及侵權，對股價、投資人權利都會產生影響，因此推動納入公司評核指標，預估今年上路；證交所今年將同步查核上市櫃公司是否落實公司治理評鑑，並每年公布所有上市櫃公司查核排名。

官員轉述，證期局於會中說明評核標準，包括針對公司智慧財產的具體管理計畫，每年至董監事會專案報告，需在年報或網站適度公開相關資訊等。

官員表示，企業若已通過TIPS認證，將視為加分項目。據工業局統計，截至2019年，已有超過2000家企業建置智財分級管理制度，上市櫃公司約有588家；通過TIPS驗證企業則有近300家，其中125家為上市櫃公司。（編輯：趙蔚蘭）1090116