美股道瓊再創新高 台股封關近觀望氣氛浮現

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）美股道瓊再創新高，台股16日下跌24.95點，守住12000點之上。法人表示，台股20日即將封關，市場觀望氣氛浮現，短線不排除大盤回測。

美國聯邦參議院表決通過一項新的北美貿易協定，美股3大指數再創新高。道瓊工業指數終場上揚267.42點或0.92%，收在29297.64點。標準普爾500指數上漲27.52點或0.84%，收在3316.81點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁漲98.44點或1.06%，收在9357.13點。

台股加權指數16日終場收在12066.93點，下跌24.95點，跌幅0.21%，成交值新台幣1386.61億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超35.44億元。

法人指出，台股16日失守5日均線約12095點，日KD技術指標似乎有交叉閉口跡象，20日（下週一）即將封關，市場觀望氣氛浮現，外資多單減碼且空單加碼，短線不排除大盤回測10日線和月線約12020點。

晶圓代工廠台積電預期第1季營收將約102億至103億美元，若以中間值102.5億美元計，僅季減約1.3%，毛利率約48.5%至50.5%，營業利益率約37.5%至39.5%。

台積電今年營收成長幅度將較晶圓代工業的17%高出幾個百分點。7奈米製程將貢獻超過30%營收，5奈米製程今年上半年量產，下半年將快速放量，全年將貢獻10%營收。

鴻海擬與飛雅特克萊斯勒簽訂合作框架協議，未來將設立合資企業，專注開發及生產純電動車，並進一步經營車聯網業務。

南亞受惠5G快速發展，電子材料部門獲利有望「加值」，預期今年業績將優於去年。今年南亞5大投資案陸續完工投產，有望創造年產值新台幣500億元，成為今年營收新生力軍。

5G第一階段競標落幕，標金衝高至新台幣1380.81億元，亞太電信退出黃金頻段，中華電信豪擲逾450億元取得90MHz最大頻寬。（編輯：楊玫寧）1090117