鴻海攜飛雅特克萊斯勒攻電動車 早盤走堅

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海擬攜飛雅特克萊斯勒，合資生產電動車並攻車聯網。鴻海今天早盤走堅，最高來到92.4元，上漲2.67%，市值來到新台幣1.28兆元。

鴻海指出，直接或間接控股子公司將與對方協議設立雙方分別持股50%的合資企業，開發及生產純電動車，以及經營車聯網業務，其中鴻海對此子公司直接持股將不超過40%。

鴻海表示，此次合作將匯集雙方在汽車設計、機構工程和生產製造以及行動軟體技術領域的能力，共同投入電動車市場。

雙方初步計劃在中國大陸生產，以供當地市場，未來可能用於出口。

鴻海先前在法說會表示，集團看好電動車、數位醫療和機器人等3大產業市場規模發展，年複合成長率可到2成到3成以上。

集團主管先前演講也透露，鴻海已與業界智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術深入合作，同時也是全球電動車大廠零件供應商之一。

鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技先前表示，透過開發互連解決方案及生產布局，抓住電動車新興需求。

展望今年第1季鴻海營運表現，法人表示，以往鴻海第1季屬於季節性淡季表現，不過，今年蘋果第1季可望推出低價版iPhone SE 2，鴻海可望受惠相關拉貨，加上5G網通設備出貨續揚，預估鴻海今年第1季業績有機會較往年同期表現佳。

展望今年營運表現，鴻海先前預估，消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品將大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，元件和其他類別則可望小幅上揚。（編輯：楊玫寧）1090117