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統一發票開獎
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統一發票開獎2/17

統一發票108年9-10月千萬獎 還有2張未領

最新更新：2020/01/17 10:54
財政部提醒，2019年9、10月期1000萬元特別獎中獎發票至今仍有2張未領。（中央社製圖）
財政部提醒，2019年9、10月期1000萬元特別獎中獎發票至今仍有2張未領。（中央社製圖）

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）最新一期統一發票即將在25日、大年初一開獎，財政部提醒，2019年9、10月期1000萬元特別獎中獎發票至今仍有2張未領，分別為新北蘆洲華興藥師藥局開出的新台幣159元漱口水發票及619元中華電信費發票。

2019年11、12月期統一發票25日就要開獎，不過，2019年9、10月期特別獎（1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今各有2張及多達11張未領，領獎期限至3月5日止，財政部提醒民眾，盡快整理舊發票，以免錯過大獎。

2019年9、10月期特別獎一共開出7張，目前其中還有2張未領，包括中華電信北區分公司台北營運處開出的619元電信費發票，以及新北市蘆洲區中山一路華興藥師藥局開出的159元漱口水發票，為首次有藥局開出千萬大獎。

200萬元特獎部分，2019年9、10月期共開出18張中獎發票，開出張數創史上次多，不過，至今還有多達11張未領獎，其中有6張消費金額在100元以下。

包括統一超商新北市汐止區「湖前門市」開出的10元麥香奶茶發票、台北市內湖區文德路「岳洋停車場」開出的30元停車費發票、台中市北區漢口路3段「麻古茶坊」開出的60元柳橙果粒茶發票，以及統一超商新竹市香山區「岦湖門市」開出的93元拿鐵發票。

此外，還有台北市中山區四平街「嬉皮麵包」開出的100元蛋糕發票，以及彰化縣溪湖鎮彰水路2段「台糖加油站」開出的100元92無鉛汽油發票。（編輯：楊玫寧）1090117

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