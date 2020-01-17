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鴻海撐盤 台股翻紅走揚

最新更新：2020/01/17 10:48

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）美股道瓊再創新高，台股在鴻海撐盤下翻紅走揚。法人表示，下週一20日台股封關，市場對於農曆年長假效應態度保守，短線台股可能在5日均線上下整理。

美股三大指數創新高，台股今天早盤走堅，不過台積電法說行情失靈回檔修正，大盤一度翻黑，之後權值股鴻海堅挺撐盤，股王大立光翻紅，台股震盪走揚。

到10點45分，台股加權指數來到12087點，上漲21點，漲幅0.18%，成交值來到新台幣715億元。電子股盤中翻紅上漲0.17%，金融股小漲0.08%。

主要蘋概股震盪整理，其中台積電盤中來到335.5元，小漲0.29%，鴻海最高92.4元，上漲2.6%，股王大立光5075元，漲1.19%。

日月光投控79.7元，小漲0.05%。可成248.5元，小跌0.6%。另外聯發科428元，漲1.6%。

被動元件族群國巨421元，漲0.96%，華新科232.5元，跌0.43%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美股指數創新高，帶動台股今天開盤走堅，不過台積電法說行情未現，台股盤中回檔整理，預估今天量能在1300億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，下週一20日台股封關，市場對於農曆年長假效應態度保守，有獲利了結的跡象，短線台股可能在5日均線12108點上下整理。（編輯：鄭雪文）1090117

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