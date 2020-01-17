台積電法說會後 4家外資評等目標價不變

（中央社記者吳家豪台北17日電）晶圓代工廠台積電在法人說明會預期第1季營運表現可望淡季不淡，今年營收將高度成長，日系、歐系和2家美系外資重申買進、優於大盤和加碼評等，目標價最高395元、最低350元。

由於投資人對美國有意加強華為出口管制仍存有疑慮，台積電股價今天以334元開出、小跌0.5元，雖然股價一度翻紅達335.5元，但市場賣壓沉重，股價多在平盤334.5元上下震盪。

日系外資發布研究報告指出，台積電預期2020年營收成長率將優於晶圓代工產業和半導體產業平均水準，2大動能來自5G和高效能運算，並調高未來5年營收的年複合成長率至接近10%，反映出基本面穩固，應可重塑市場信心，故重申台積電「買進」評等和目標價395元；至於台積電最大隱憂的華為出口禁令問題，對台積電而言似乎鞭長莫及。

歐系外資推估，台積電2020年來自iPhone和Android手機專案的行動晶片營收將達30億至35億美元（約新台幣897.5億元至1047.1億元），加上AMD晶片放量和新款遊戲主機上市將帶動高效能運算晶片成長，看好台積電拓展成長動能來源、更能控制競爭風險及行動產業週期加速等利多，維持「優於大盤」評等和目標價375元，但也持續留意貿易禁令可能對5G建置造成的影響。

美系外資表示，台積電去年第4季財報和今年第1季展望皆優於預期，2020年資本支出150億元至160億元也高於市場預測，若3奈米順利量產，2021年資本支出將不會減少，有助台積電2019年至2021年每股盈餘的年複合成長率達到20%，因此將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值皆調高0.3%至17.14元、19.04元，重申「買進」投資評等和目標價380元。

另一家美系外資雖維持台積電「加碼」評等和目標價350元，但也認為台積電的樂觀展望大致符合市場預期，近期股價應不會有太大波動，後續需觀察美國政府是否進一步對華為實施貿易禁令，以及5G建置時程是否受影響。（編輯：郭萍英）1090117