鴻海毛利率成長可期 外資目標價上修至104元

（中央社記者吳家豪台北17日電）歐系外資今天發布研究報告，預期代工廠鴻海透過縮減子公司虧損、改善營運效率等措施，今年毛利率可望提升0.5個百分點，調升評等至優於大盤，目標價上修至104元。

鴻海股價今天小漲1元開出，截至11時40分，盤中最高來到92.4元、漲幅2.67%，成交量超過5.65萬張。

歐系外資說，鴻海新經營團隊除了大幅提升公司治理透明度之外，最值得注意的改變可能是把營運重心從追求市占率拉回到提升獲利能力。

根據歐系外資估算，每支5G版iPhone的物料清單成本（BOM）將增加至少30美元（約新台幣898元），有望成為鴻海電子製造服務的營收成長動能之一，預期鴻海今年下半年將拿下iPhone新機所有機種訂單，並且在同業和碩聚焦獲利最大化、緯創市占提升有限、中國廠商尚未構成威脅的情況下，鴻海面臨的競爭壓力將降低。

儘管客戶5G機種的成本壓力上升，可能為鴻海的零組件事業帶來風險，尤其對機殼廠影響較大，歐系外資仍預期鴻海可透過內部重整的努力來降低影響，因此將鴻海2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調高2.6%、14.4%、17%至8.11元、9.09元、9.84元，投資評等從「中立」升至「優於大盤」，目標價從77元上修到104元。（編輯：鄭雪文）1090117