更多編輯台推薦新聞：
影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄
國際

影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄

早安世界》雙北捷運環狀線獲准營運 19日起免費試乘
早報

早安世界》雙北捷運環狀線獲准營運 19日起免費試乘

獨家／臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺
產經

獨家／臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺

印度瑞辛納對話13國外長與會 台灣今年能見度大增有原因
政治

印度瑞辛納對話13國外長與會 台灣今年能見度大增有原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

鴻海毛利率成長可期 外資目標價上修至104元

最新更新：2020/01/17 11:47

（中央社記者吳家豪台北17日電）歐系外資今天發布研究報告，預期代工廠鴻海透過縮減子公司虧損、改善營運效率等措施，今年毛利率可望提升0.5個百分點，調升評等至優於大盤，目標價上修至104元。

鴻海股價今天小漲1元開出，截至11時40分，盤中最高來到92.4元、漲幅2.67%，成交量超過5.65萬張。

歐系外資說，鴻海新經營團隊除了大幅提升公司治理透明度之外，最值得注意的改變可能是把營運重心從追求市占率拉回到提升獲利能力。

根據歐系外資估算，每支5G版iPhone的物料清單成本（BOM）將增加至少30美元（約新台幣898元），有望成為鴻海電子製造服務的營收成長動能之一，預期鴻海今年下半年將拿下iPhone新機所有機種訂單，並且在同業和碩聚焦獲利最大化、緯創市占提升有限、中國廠商尚未構成威脅的情況下，鴻海面臨的競爭壓力將降低。

儘管客戶5G機種的成本壓力上升，可能為鴻海的零組件事業帶來風險，尤其對機殼廠影響較大，歐系外資仍預期鴻海可透過內部重整的努力來降低影響，因此將鴻海2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調高2.6%、14.4%、17%至8.11元、9.09元、9.84元，投資評等從「中立」升至「優於大盤」，目標價從77元上修到104元。（編輯：鄭雪文）1090117

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報