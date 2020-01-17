5G標金創天價 徐旭東：若政府願獎勵當然喜歡

（中央社記者潘羿菁台北17日電）遠東集團董事長徐旭東今天表示，政府訂5G競標規則「聰明過頭」，如今價金標出史上新高，若以台灣人口2300萬來看，平均每人分攤成本是偏高，如果政府願意獎勵建造，「當然喜歡」。

裕民子公司裕民香港今天與日本住友商社簽署2艘由日本大島造船所建造10萬DWT散裝貨輪合約，以及附加2艘選擇權10萬DWT建造合約。不過適逢5G競標剛結束，也讓外界對於遠傳電信後續5G規劃相當好奇。

身兼遠傳電信董事長徐旭東說，遠傳拿到80MHz是剛剛好，對於遠傳未來發展5G是相當合適的；不過話鋒一轉，他認為，政府5G競價遊戲規則有點「聰明過頭」，讓總價金拉至破千億元，如果政府後續會提出獎勵建造費用，「當然喜歡」，因為以台灣內銷市場僅2300萬人口，平均分攤成本確實較高點。

對於未來5G費率，他不願透露，僅說有競爭對消費者都是好事，不過現在考慮費率問題太早，因為後頭還有基地台需建置，同時還要也要考慮5G手機價錢，必須全盤架構釐清後才能確定。

但是他強調，未來是有可能與同業合作共頻共網，不過還是要看雙方的5G發展策略。（編輯：鄭雪文）1090117