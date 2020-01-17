鴻海撐盤金融反彈 台股週線收紅

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台股今天震盪整理，鴻海撐盤，尾盤金融反彈，大盤終場上漲23點，週線收紅。法人表示，作夢行情加上個股表現，台股在萬點和年線有支撐，第1季樂觀，建議投資人拉回找買點。

電子權值股台積電法說行情失靈，台股今天震盪整理，鴻海撐盤，大盤遊走5日均線約12105點之下，尾盤金融反彈，台股站上12090點。

加權股價指數終場收在12090.29點，上漲23.36點，漲幅0.19%，成交值來到新台幣1312.66億元。電子股小漲0.03%，金融股漲0.49%。台股今天也收週線，上漲65.64點。

電子權值股震盪整理，股王大立光翻黑跌破5000元大關，終場收4985元，跌0.6%，晶圓代工龍頭台積電終場收333元，小跌0.45%。鴻海收92.3元，漲2.56%。

日月光投控收在平盤79.3元。可成收在248元，跌0.8%。聯發科收在420.5元，小跌0.12%。

金控股尾盤走堅，國泰金收在43.1元，漲0.35%，富邦金收在47.15元，漲0.53%。中信金收平盤22.6元。

台股在中美簽訂第一階段貿易協議激勵下，持續高檔震盪，展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，根據歷史經驗，1月和2月是作夢行情及個股表現格局，預期加權指數在萬點到年線附近，有強勁支撐，第1季仍樂觀期待，建議投資人可分批逢低布局。

觀察國際環境，沈建宏指出，首先中美貿易達成第一階段協議，但華為禁運令短期可能不會鬆綁，貿易戰對股市衝擊性降低。

再者，歐洲央行（ECB）將重啟量化寬鬆，美國聯準會（Fed）也恢復擴表，有助資金行情。此外中國製造業採購經理人指數（PMI）指數止跌，美國製造業供應管理協會（ISM）指數第1季預估止跌回溫。加上美國眾議院通過對川普彈劾的程序，但參議院為共和黨掌控，成案機率低。整體來看，國際系統風險不高，若能朝正向發展，台股後市反彈行情可期。

從基本面來看，沈建宏預期，今年台股企業獲利恢復年正成長，成長幅度有機會上看二位數，從族群類股來看，可留意受惠庫存下滑及晶圓代工龍頭廠提高資本支出的半導體族群；5G進度積極且提前的材料、射頻、伺服器、骨幹網路等類股；車用電子及汽車電子化零組件；傳產股包括部分塑化股、航運、食品股等；以及高股息殖利率兼具成長性次族群。（編輯：鄭雪文）1090117