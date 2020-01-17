台股農曆年封關 近10年高達8次上漲

（中央社記者潘智義台北17日電）近10年台股在農曆年封關日有8次上漲、2次下跌，下週一台股收盤後封關，法人對當天台股表現看法樂觀，認為打算抱股過年的投資人還可能進場承接。

台股今天收在12090.29點，上漲23.36點，成交值新台幣1312.66億元。

自2010年至2019年，台股在農曆年前封關日表現，只有2014年下跌1.58%、2016年下跌0.84%，其他8年封關日都上漲。

群益投顧分析師廖健佑表示，通常農曆年台股封關前最後一個交易日，開盤後法人買進的熱門股表現，還可反映新的一年市場走向。近來記憶體族群IC製造、模組、IC設計輪漲，若今天未漲的次族群下週一或年後仍有表現機會。

廖健佑指出，被動元件族群今天稍微休息，台積電小跌，與台積電資本支出相關的設備股表現也不理想，但後續仍有上漲空間。

他認為，台股短線仍有機會上攻，指數約在12000點至12200點附近震盪。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，因農曆年假期較長，目前股價位階相對較高，所以即便美股不斷創高，台積電法說會也釋出對景氣樂觀看法，並將擴大資本支出，但今天台積電仍小跌，半導體設備股也欠缺表現。

簡伯儀說，週一台股封關可能延續近兩日的走勢，在多空夾擊下，小漲小跌的機率較高。（編輯：鄭雪文）1090117