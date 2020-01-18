台股豬年市值增6.78兆元 半導體股貢獻居冠

（中央社記者張建中台北18日電）台股豬年將於20日封關，據統計，台股市值大增新台幣6.78兆元，半導體股市值增加最多，超過4兆元；其中以台積電貢獻最大。

台股豬年自2019年2月11日開紅盤，指數站上1萬點大關以來，便不斷震盪走高，至2020年1月17日指數已達12090.29點，共漲2158.03點。據證交所統計，台股市值也自29.92兆元攀高至17日的36.7兆元，大增6.78兆元，增幅達22.66%。法人統計，半導體股市值增加達4.07兆元，是推升台股市值攀高的最大動力。

台積電2019年下半年隨著智慧手機與高效運算需求升溫，7奈米製程快速成長，帶動營收與獲利逐季創歷史新高，全年總營收約1.07兆元，改寫歷史新高紀錄。

挾製程技術領先優勢，台積電晶圓代工龍頭地位穩固，今年7奈米製程業績可望進一步攀高，5奈米製程也將量產挹注業績，台積電今年營運將可受惠5G與高效運算需求強勁，業績將成長逾17%。

台積電市值也不斷攀高，至1月17日市值已達8.63兆元，增加2.9兆元，不僅穩居台股市值第一大，也是半導體股及台股豬年市值增加最多的公司。

聯發科在5G晶片躍居領先群，法人看好營運可望高度成長，推升股價、市值不斷攀高，市值增加2817億元，居半導體股第2位。封測廠日月光豬年市值增加837億元，居第3位。（編輯：郭萍英）1090118