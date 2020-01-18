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美股再創新高 分析師：台股金豬年封關收紅可期

最新更新：2020/01/18 13:01

（中央社記者張建中台北18日電）台股本週在多空訊息夾雜下，走勢震盪，20日是農曆年前最後一個交易日。分析師認為，近10年台股農曆年封關日上漲機率高，且美股再創新高，20日封關表現值得期待。

美中15日簽署第一階段貿易協議，市場卻盛傳美國有意加強對華為出口管制，影響台股走勢震盪，17日指數收在12090.29點，小漲0.19%，本週累計上漲65.64點，漲幅約0.55%。

台股即將於20日封關，隨後開始休市，直至30日新春開紅盤，這段時間美中貿易戰後續發展仍具不確定性，美國企業超級財報週也將展開，包括德州儀器（TI）、英特爾（Intel）與超微（AMD）將於下週陸續公布財報，可能影響投資人抱股過年意願。

不過，據統計，自2010年至2019年，台股在農曆年前封關日表現，只有2014年跌1.58%、2016年跌0.84%，其他8年都上漲，顯示封關日上漲機率高。

此外，美國企業獲利普遍不錯，美股17日在多數企業財報亮麗等利多加持下，再創歷史新高，道瓊工業指數漲50.46點，收在29348.1點，標準普爾500指數漲12.81點，收在3329.62點，那斯達克指數漲31.814點，收在9388.945點。

分析師王兆立表示，近10年台股農曆年封關日上漲機率高，加上美股改寫新高，20日封關表現可期。觀察櫃買市場本週表現亮麗，指數大漲3.18點，收在149.87點，漲幅達2.17%，市場氣氛依然偏多。（編輯：楊玫寧）1090118

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