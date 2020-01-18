宏達電攜手設計師江奕勳 登巴黎時裝周

（中央社記者張建中新竹18日電）宏達電今天宣布，與台灣知名服裝設計師江奕勳（ANGUS CHIANG）跨界合作，在2020巴黎時裝周上以現代科技為主軸，發表ANGUS CHIANG 2020秋冬系列。

宏達電指出，旗下HTC手機及VIVE Arts首度與江奕勳合作，透過台北與巴黎藝術團隊支援，將虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）結合於本季時裝秀場，同時展現台灣時尚、手機及VR品牌創新設計實力。

台灣土生土長的江奕勳是第一位入圍LVMH Prize時尚設計大獎的台灣設計師，擅長將台灣本土文化與元素融入服裝作品中。曾於2018巴黎男裝周以「機車之島」描繪台灣特有的機車文化，還將台灣傳統市容搬上2019巴黎時裝周。

他這次是以現代科技為設計主軸，以網路青年藝術文化為方向，其中，T恤圖像上以無名小站為延伸，口袋剪裁的部分運用「SD卡」的結構造型作為袋片切口，同時結合台灣品牌手機及HTC VIVE產品技術來詮釋展出時尚作品理念。

秀場上可以看到許多賓客手拿透明設計款手機HTC U19e，透過手機軟體AngusReality，手機可將秀場的服裝經過對位運算而呈現出不同形式的圖像設計。

時裝秀之後，賓客可以透過VIVE Arts與ANGUS CHIANG團隊合作打造的AW20 VR虛擬實境作品，返回過去年代，藉由VIVE Pro虛擬實境裝置深入一個如迷宮般的微觀世界。

江奕勳表示，希望透過虛擬與現實以及過往及現在的穿插，反思個人的存在與數位時代之間的互動。（編輯：郭萍英）1090118