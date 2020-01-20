美股創高 台股封關日挑戰長假前效應

（中央社記者江明晏台北20日電）美股週五收紅，再創歷史新高，台股17日終場收在12090.29點，小漲23.36點，投顧指出，台股今天封關，因農曆年長假前效應，短線法人追價意願有待觀察，但法人樂觀看待抱股過年。

美股道瓊工業指數終場上漲50.46點，或0.17%，收在29348.10點；標準普爾500指數上漲12.81點，或0.39%，收在3329.62點。以科技股為主的那斯達克指數上漲31.814點，或0.34%，收在9388.945點。

美國公布新屋開工數據達2006年以來最高水準，激勵投資人進場，歐洲股市也上漲，隨全球股市走揚。

台股17日終場收在12090.29點，小漲23.36點，週線翻紅，上漲65.64點，漲幅0.55%。三大法人同步賣超，合計賣超24.16億元，自營商賣超1.53億元，投信賣超2.49億元，外資及陸資賣超20.14億元。

日盛投顧指出，台股因農曆年長假前效應，短線上法人及業內大戶追價意願薄弱，逢高仍有資金變現的需求，再加上台積電利多不漲，指數短線震盪，操作上建議避開法人持股較高的權值股，選擇12月公布營收較佳的中小型股及強勢績優轉機題材股，逢低布局。

市場傳聞，高通針對5G晶片降價，恐引發聯發科（2454）的現有客戶轉單或同步調低價格，侵蝕本季毛利率表現。法人表示，聯發科5G晶片效能與成本均優於高通，跟進降價的幅度與可能性不會太大。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，以現在的環境來看，的確可以抱股過年，但以不增加持股為原則，僅維持目前水位到年後即可。新光投信董事長劉坤錫指出，雖然近來美股不斷創高，但台股表現相對壓抑，就是因為擔心農曆年長假不確定因素造成。不過，近年長假對投資人，尤其是法人的影響降低，抱股過年也沒什麼不可。（編輯：楊凱翔）1090120