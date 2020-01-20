金豬年漲倍股69家 半導體族群表現亮眼

（中央社記者潘智義台北20日電）今天是台北股市農曆年封關日，豬年上市櫃公司共有69家漲幅逾倍，漲幅前20名當中有17家為電子產業，其中又以半導體族群最多。

證券投顧業者統計，豬年上市櫃公司漲幅前20名當中，半導體相關6家、面板零組件2家、印刷電路板2家、散熱原件2家、太陽能產業1家、被動元件1家、工業電腦零組件1家、網通設備1家、其他電子1家、餐飲1家、生醫1家、遊戲1家。

豬年上市櫃公司漲幅前5名為太陽能零組件廠倉和上漲569.3%、半導體供應鏈家登上漲453.5%、面板零組件導光板廠茂林-KY上漲368.8%、印刷電路板廠銘旺科上漲311.7%、面板零組件廠地心引力上漲283.5%。

另外，台股自2019年2月11日豬年開紅盤，指數站上10004.25點以來，到今天豬年封關收在12118.71點，全年大漲2186.45點。統計至1月17日為止，台股市值來到36.7兆元，較狗年封關市值29.92兆元大增約6.78兆元，增幅達22.66%，每位股民約賺64.1萬元。

華南投顧董事長儲祥生表示，農曆春節假期間美股有一週交易時間，累計的漲幅可望在農曆年後台股開紅盤反映，但武漢肺炎疫情發展仍是假期可能變數，畢竟過年回家大量人潮移動過程，仍有傳染風險存在。

儲祥生認為，農曆新年長假，台股的變數主要就是看美股表現，及武漢疫情發展，而美股走勢也會反映美國企業財報表現。

群益投顧分析師廖健佑指出，美股不斷創高，目前呈現高檔頓化，只要農曆新年美股沒有下跌，台股年後都有補漲的機會，年後紅包行情機率仍可期待。

廖健佑指出，半導體設備、記憶體、5G相關族群，及年後舉行法人說明會公司都有表現機會。由於武漢肺炎疫情病例增加，防疫概念股受到矚目，除清潔概念股之外，武漢也是中國大陸本土記憶體廠重鎮，台廠能否獲得轉單效應，也是市場關注議題。（編輯：趙蔚蘭）1090120