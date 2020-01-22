武漢肺炎蔓延 美經濟學家：中國面臨重大挑戰

花旗全球首席經濟學家曼恩（中）21日在美國智庫外交關係協會座談會表示，對中國而言，武漢肺炎是比國內政策與美國加徵關稅等外在因素更嚴峻的挑戰。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年1月22日

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）武漢肺炎疫情蔓延，台灣與美國等地出現確診病例，牽動國際金融市場走勢。花旗（Citi）全球首席經濟學家曼恩今天直言，武漢肺炎對中國是比美國加徵關稅更嚴峻的挑戰。

中國湖北省武漢市去年底爆發不明原因肺炎疫情，如今蔓延至湖南、雲南等省市，台灣、泰國、日本與南韓等國也出現確診病例。世界衛生組織（WHO）警告，引發疫情的新型冠狀病毒可能「持續人傳人」。

曼恩（Catherine L. Mann）在美國智庫外交關係協會（CFR）「世界經濟情勢」座談會表示，中國是大型封閉經濟體，代表經濟受國內政策影響遠大於外在因子；與政治與美國加徵關稅等外在因素相比，武漢肺炎可能構成更大挑戰。

她說，中國面臨債務問題，一年多前致力去槓桿，減少金融業弱點。美中貿易戰爆發後，中國為穩住經濟大局，將減少金融業弱點變成次要目標。從貿易數據觀察，美中雙邊貿易大幅萎縮，但中國出口沒有明顯變差，代表中方因應美國加徵關稅做出調整，將貨品外銷到其他地方。

如今，武漢肺炎成為擾亂金融市場的「黑天鵝」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認華盛頓州出現武漢肺炎確診病例後，近期屢創歷史新高的美股由紅翻黑。道瓊工業指數終場下挫152.06點，跌幅0.52%，收在29196.04點，連6紅止步。

與會的財務顧問公司Exante Data創辦人諾德維克（Jens Nordvig）表示，亞洲新型冠狀病毒疫情牽動國際金融市場走勢，目前看來與2003年造成重大影響的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）發展路徑類似，後續發展值得留意。

野村證券國際公司（Nomura Securities International）首席美國經濟學家亞歷山大（Lewis Alexander）認為，武漢肺炎疫情應該沒有當年SARS嚴重，過幾週會更明朗，只要疫情控制得當，結果就會比當年抗SARS更好。

17年前，北京隱瞞SARS疫情，延誤防控時機，飽受外界批評。武漢肺炎疫情爆發後，中國當局起初低調處理，直到中國國家主席習近平本週指示「堅決遏制疫情蔓延勢頭」，各地衛生單位才陸續通報，確診病例暴增，截至發稿已有6人喪命。

在美中貿易戰背景下，去年中國國內生產毛額（GDP）年增6.1%，「保6」成功，但創近30年來最低經濟成長率。

諾德維克表示，美中上週雖簽署首階段貿易協議，但美國僅調降對部分中國貨品加徵的關稅稅率，關稅壓力仍在。中國政府去年微調政策支撐經濟後，商品進口增加，零售業也有回溫跡象，經濟看來已觸底，但尚未強勢復甦。

美中首階段貿易協議包含中國未來兩年向美國增購2000億美元商品與服務的內容。曼恩說，這種針對特定產業訂出的量化目標並非市場導向，外界也不知道執行細節，協議或許能讓美中貿易緊張降溫，但也會給美國在貿易上找其他國家麻煩的理由。（編輯：王永志）1090122