武漢肺炎掀防疫潮 電商口罩銷售暴增

（中央社記者江明晏台北22日電）武漢肺炎疫情蔓延，掀起台灣民眾防疫意識，電商業者數據反映口罩大熱銷，有業者指出，這波口罩的搶購熱度相較流感季節成長8.6倍；也有業者統計，口罩商品銷量月增逾8成。

中央流行疫情指揮中心21日晚間宣布，一名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎，直接就醫未進入社區，同機乘客等46名接觸者在追蹤中。疾管署提升武漢旅遊建議到第三級警告，民眾非必要別去。

行政院長蘇貞昌表示，目前國內備有超過4400萬個外科口罩、193萬個N95口罩，呼籲民眾無需恐慌。

friDay購物觀察，1月至目前為止站上關鍵字搜尋，「口罩、消毒液、香皂」等日常清潔防護商品搜尋較前兩週爆量千倍，目前friDay購物站上N95及醫療級口罩已售鑿，清潔、消毒液的銷量也在1月至目前為止，較前兩週爆量近百倍。由於市場傳出肥皂洗手的抗流感效果更好，肥皂銷量也在半個月內較2019年12月整月成長超過6成。

東森購物則觀察，這波口罩的搶購熱度相較流感季節成長860%，其中最多人搶買成人款及兒童款N95口罩，買氣在21日飆升最明顯，光這一天就銷售出至少約5000片。

生活市集觀察站上數據表示，由於「2019新型冠狀病毒」疫情持續擴散，再加上現在正值流感季節，1月至今整體口罩商品銷量已較上個月同期飆升超過8成，而「口罩」也一舉躍升全站近一週熱搜商品前10名，顯示相關需求近期確實有顯著提升。

生活市集觀察指出，「多層過濾」、「價格」仍是消費者採購口罩商品的趨勢，例如站上最熱門、平均每片最低不到1元的口罩，近兩週就賣出超過27萬片，而主打5層過濾層、3D氣室的立體活性碳口罩，近兩週也銷售超過14萬片。

商店街統計21日單日銷售數量，前百大單品中，有接近40%是口罩與防疫類商品，銷售量較前一日成長10倍。（編輯：楊凱翔）1090122