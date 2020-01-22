武漢肺炎防疫 鴻海啟動防禦機制

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台灣出現1例境外移入的武漢肺炎確診個案，在中國大陸擁有生產據點的鴻海今天重申，確認自武漢返台員工，目前無異常發生，為預防萬一，隨時監控疫情發展狀況，已啟動疫情防禦機制。

中央流行疫情指揮中心21日宣布，一名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎，個案為居住南部50多歲女性，在中國大陸武漢工作。

在中國大陸設有多個廠區生產據點的鴻海集團，今天上午在南港展覽館舉行年度愛心嘉年華活動。鴻海重申，公司逐一清查確認，自武漢返台員工，目前無異常發生。

鴻海表示，為預防萬一，公司啟動最高規格疫情防禦機制，在手扶梯及活動入口架設共3套紅外線測溫儀，並派專人於6個入口配有數十支額溫槍，量測員工及眷屬體溫，一旦測出有發燒情況，將由護理人員安排到護理站了解狀況。

同時，1樓醫護站準備3萬5000個成人口罩、3000個兒童口罩及乾洗手液，供入場員工與眷屬使用。

鴻海集團安排數十位工作人員在現場穿梭舉牌，提醒參與活動的人員戴口罩，會場廁所及顯眼處也張貼溫馨提示。

至於返台過年的武漢員工，鴻海指出，已依規定在家做自主健康管理，這些員工在活動的抽獎權益不受影響。

鴻海表示，武漢疫情去年底發生後，公司每天在武漢廠持續檢測以及做衛教宣導，武漢出現確診病例後，公司提高防禦機制，所有員工全面量測體溫，並規定人人都要戴口罩。

集團總部防疫中心也啟動防禦SOP，除密切監控各廠區員工狀況，並加強防疫宣導，提醒員工務必留意自身健康狀況，勤洗手、戴口罩，做好自主健康管理。

目前正值過年返鄉期間，鴻海表示，集團人員流動頻繁，公司隨時監控疫情發展狀況，調整相對應措施。（編輯：楊玫寧）1090122