武漢肺炎傳染快 郭台銘：研商台幹是否回中復工

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海創辦人郭台銘表示，武漢肺炎傳染性強，不會亞於SARS，未來可能呈現等比級數增加，他會與集團主管討論在中國大陸駐地員工是否回去復工，建議員工過年最好不要到中國大陸。

鴻海今天上午在南港展覽館舉行愛心嘉年華會，感謝全球各地子公司、派駐機構同仁及員工眷屬過去一年的辛勞，今年愛心嘉年華活動以「金鼠迎春 智開新局」為主題，9時50分活動正式開始，鴻海創辦人郭台銘和董事長劉揚偉受邀在4樓主舞台，與學生們一同齊唱國歌。

因應中國大陸武漢肺炎疫情蔓延，鴻海集團今天在會場也提高疫情防禦機制規格。

郭台銘致詞時透露，武漢肺炎蔓延開來，他透過非常直接的管道聯繫到主要防禦單位，得知幾項消息。

郭台銘說，武漢肺炎有幾個特色，首先傳染性非常強，正處於爬坡期，未來有可能呈現等比級數增加。

他指出，鴻海集團在武漢有工廠，他與內部主管討論過，建議武漢回來的同仁與眷屬，今天不要到會場。若同仁在2周以內去過武漢，也趕快跟公司登記，建議回家休息。

郭台銘說，武漢肺炎的傳染力不會亞於之前的SARS，這兩天他會與董事長劉揚偉與相關主管開會，觀察疫情的進展。

對於過年後復工狀況，郭台銘表示，他與集團主管討論包括武漢員工在內的中國大陸駐地員工該不該回去復工，他建議次集團主管可以決定在台灣用視訊遙控、透過新的會議視訊系統來監控生產，讓疫情受到控制。若員工多留一點時間在台灣，也可以順便多生鴻海寶寶。

他建議鴻海員工今年過年最好不要到中國大陸，因為現在傳染速度快，儘管可以控制，但是蔓延的速度超過想像，比器材的生產供應還要快，若去中國大陸遊玩，記得要戴口罩。

郭台銘期盼員工過一個好年，注意自己的健康防疫，希望同仁眷屬都不要受到感染。他指出，集團經過SARS考驗，一定可以度過難關。（編輯：林淑媛）1090122