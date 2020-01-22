鴻海今年業績有信心創高 提升毛利率每股獲利

鴻海集團創辦人郭台銘22日上午在年度愛心嘉年華活動致詞表示，未來他會花時間參與慈善和健康醫療工作，規劃籌組創業投資公司，投資高科技產業。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月22日

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長劉揚偉表示，今年集團有信心業績再創高峰，提出三個改變，包括因應中美情勢、加大投資人才和新科技、集團組織分工，今年目標提升毛利率和每股獲利。

鴻海今天上午在南港展覽館舉行愛心嘉年華會，感謝全球各地子公司、派駐機構同仁及員工眷屬過去一年的辛勞，今年愛心嘉年華活動以「金鼠迎春智開新局」為主題，9時50分活動正式開始，鴻海創辦人郭台銘和董事長劉揚偉受邀在4樓主舞台，與學生們一同齊唱國歌。

劉揚偉致詞表示，感謝郭台銘、員工及眷屬為集團付出，員工在崗位上打拚支持。

回顧去年，劉揚偉指出，去年經歷詭譎多變的營運挑戰，集團仍是穩中前進，去年營收再創新高，集團正在寫著歷史篇章，持續大步向前。

展望未來，劉揚偉說，鴻海有三個不變，首先是愛心不變，秉持初衷取之社會、還諸於社會，持續拋磚引玉做愛心。其次是信心不變，去年鴻海營收再創新高，新的一年會更加努力，戰戰兢兢，有信心再創高峰。另外是決心不變，員工是鴻海根本，集團有決心照顧員工家屬，關愛每個對公司付出的每一人。

面對詭譎多變環境，劉揚偉提出集團要三個改變，首先競爭對手崛起、中美關係錯綜複雜情勢、加上第四次工業革命進展，鴻海要主動改變出擊，中美兩邊同等重要。

其次集團要加大投資人才和新科技，包括投資人才，進行產業、技術、財務分析與表達能力等教育訓練；加上分紅激勵制度吸引人才；新技術持續發展電動車、機器人、數位醫療、5G、人工智慧與半導體等領域。

劉揚偉表示，第三個改變是集團組織分工，加強中央單位能力，打造世界級戰情資訊中心，加速集團內部資訊高速公路，升級集團到腦力密集領域，打造集團航空母艦，創造集團更高的價值。

展望今年，劉揚偉表示，集團目標提升毛利率和每股獲利，員工要突破自己、創造更多價值，未來傳承是初心，變革是目標布局和承諾，集團要創造新的局面，為股東帶來更多的利潤。（編輯：郭萍英）1090122