中火興達降載迎新年 春節期間一半機組停機

（中央社記者廖禹揚台北22日電）台電表示，因預估過年期間用電量較低，規劃在穩定供電前提下擴大降載，台中電廠及興達電廠一半以上機組將自23日起停機。

台電今天發布新聞稿表示，春節連假期間，將安排台中電廠及興達電廠擴大降載，台中電廠10部機組中，將有5至6部機組停機，興達電廠4部機組將有2部停機，其他運轉中機組也將降載發電，擴大降載期間自23日起至29日為止，實際降載狀況將視供電情勢調整。

台電表示，年假期間因工業生產暫停、商業活動減少，用電需求預期較平日低，按過往經驗，初三起商家恢復營業，用電量才會開始攀升。台電預估，今年除夕負載為2150萬瓩，初一負載2080萬瓩，初二2030萬瓩，初三2100萬瓩，初四及初五分別為2210萬瓩與2330萬瓩。

台電強調，各電廠在年假期間仍安排人力維持運作，維持供電穩定，並會考量供電情勢與用電需求，安排機組在負載較低的連續假期間維護檢修或大修，以在開工後全力提供國內經濟發展所需電力。

台電表示，會持續向兼顧穩定供電及環保的目標邁進，配合「增氣減煤」政策，推動新建燃氣機組，未來煤電占比可望進一步下降，期盼社會各界能全力支持，助政策目標儘早落實。（編輯：張均懋）1090122