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武漢肺炎沒被定為國際緊急事態 亞洲股市止跌

最新更新：2020/01/24 21:07

（中央社香港24日綜合外電報導）在武漢肺炎疫情快速散播，引起長達一週的股市波動後，世界衛生組織並未宣告武漢肺炎為國際緊急事態，亞洲股市今天止住跌幅，大多收紅。

雖然引發武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）確診案例躍升至超過800人，並有至少26人喪命，但世界衛生組織（WHO）昨天並未宣告這種新病毒為國際緊急事態。宣告國際緊急事態是一種只用在最嚴重疫情爆發時的罕見手段。

金融服務公司AxiCorp首席市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「世衛為市場施打大量抗生素，暫時止住投資人的高燒。」

香港股市本週下跌將近4%，但在農曆除夕的今天，僅開市半天的港股終場以0.15%漲幅收紅。而從20日起下跌1.2%的東京股市，也在今天收盤時上漲0.13%。雪梨股市同樣收紅。

展開長達一週農曆假期的中國股市今天休市，但上海股市昨天重挫近3%，創下歷來春節封關日最大跌幅紀錄。

然而，各界依然擔心，在中國新春假期數以億計的人潮流動會催化武漢肺炎疫情進一步擴散，並帶來市場阻力。（譯者：侯文婷/核稿：楊昭彥）1090124

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